Scoppia incendio in cucina, uomo rimane intossicato: è in ospedale

ARZIGNANO - Unnell'incendio divampato questa notte all'interno dell'appartamento in cui vive, che fa parte di uno stabile in via dell'Industria ad Arzignano. Idel locale distaccamento, intervenuti sul posto, hanno spento le fiamme, che hanno bruciato la cucina.Il proprietario è riuscito a mettersi in salvo, venendo fuori dalla. E' stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarlo in pronto soccorso: è ora ricoverato in osservazione anche se le sue condizioni non sarebbero gravi.Ingenti i danni all'interno dell'abitazione, provocati anche dal fumo. I pompieri, oltre a procedere con l'aerazione dei locali, hanno effettuato un sopralluogo per risalire alle cause del rogo.