Luca e Alex insieme anche nell'ultimo saluto: domani i funerali

di Luca Pozza

ARZIGNANO - E’ previsto unper l’addio di, i due amici vicentini di 21 anni morti martedì scorso per lein una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo (Verona), dove stavano trascorrendo le vacanze natalizie assieme a due amiche, loro coetanee, una residente in provincia di Verona e l’altra di Mantova.Per volere dei familiari dei due ragazzi, tra loro legati da un’amicizia molto profonda,si terrà domani pomeriggio (venerdì), con inizio alle 14.30, ad Arzignano, nella chiesa di San Giovanni Battista, una delle più capienti del comprensorio. Le due parrocchie di provenienza dei ragazzi, infatti, a Bagnolo di Lonigo, dove viveva Luca, e nella frazione di San Bortolo di Arzignano, quella di Alex, sarebbero state troppo piccole per ospitare la folla di parenti, amici e conoscenti che si presume arriveranno da tutto il Vicentino e anche da fuori provincia per dare ai due ragazzi l’ultimo saluto. Su tale decisione non è arrivata nessuna opposizione da parte dei parroci delle due unità pastorali, che celebreranno assieme il rito funebre.Sui funerali congiunti dei due ragazzi ecco la posizione ufficiale della, affidata ad una nota, giunta nel tardo pomeriggio di oggi. «La scelta di celebrare insieme i funerali di Alex e Luca - dichiara- risponde ad una precisa richiesta delle loro famiglie a cui la Chiesa in questo momento di immenso dolore desidera essere vicina con le parole della fede. Di fronte alla morte di due giovani, ogni altro commento ci pare quantomeno inopportuno». «Rispettiamo il dolore di queste famiglie e degli amici di questi due ragazzi - conclude don Alessio Graziani - e preghiamo con loro e per loro affidandoli a Dio che solo conosce veramente il cuore di ogni persona».