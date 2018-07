Anziano scivola sul sentiero: grida aiuto, salvato da un escursionista

di Vittorino Bernardi

ROMANO D'EZZELINO - Probabilmente nella vita non effettuerà più una passeggiata in montagna in solitaria l’anziano che ieri mattina sul monte Grappa, in zona Valle di Santa Felicita, èda un sentiero e in una rovinosa caduta ha riportato un. Scosso e impaurito per la ferita il pensionato ha iniziato a gridare aiuto. Per sua fortuna un escursionista presente in zona assieme a un amico ha sentito le urla e dopo avere percorso ilha raggiunto l’anziano ferito e allertato il 118. Sul posto è intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e l'elicottero di. Prestate le prime cure, l'infortunato è stato imbarellato, recuperato con un verricello e trasportato all'ospedale di Treviso per le cure del caso.