Tampona donna in bicicletta: rovina sull'asfalto, d'urgenza in ospedale

di Vittorino Bernardi

ZANE’ - Drammatico sinistro questa mattina, protagonista un 65enne alla guida di una Nissan Qashqaiun’anziana. Attorno alle 8.45 D.T. residente in paese nel percorrere via del Costo in direzione di Thiene giunto all'altezza di civico 17, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino interventa con due pattuglie, hauna bicicletta condotta da G.D.M., pure di Zanè. Per il violento urto l’anziana è. Il conducente dell'auto ha prestato i primi soccorsi alla donna in attesa dei sanitari del Suem di Santorso che l’hanno trasportata nel reparto Rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.