di Luca Pozza

ASIAGO - Due persone ferite in maniera grave rappresentano il bilancio di unavvenuto nella serata di oggi (martedì 13 agosto) sull', dove unin una zona boschiva in località Gastagh, in via Melette, al confine tra i comuni di Asiago e Gallio. Da una prima ricostruzione pare che il velivolo,e impegnato in fase di atterraggio all'aeroporto "Romeo Sartori" di Asiago, sia arrivato lungo e nel tentativo di riprendere quota è poi precipitato finendo nell'area boschiva, fitta e molto impervia, situata a nord del campo di aviazione.Sul luogo dell'incidente si è precipitata un'ambulanza del Suem 118, due mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri, i carabinieri forestali e anche i volontari del soccorso alpino di Asiago: dalle prime informazioni si parlava infatti di quattro persone coinvolte, in realtà poi erano due. Viste le gravi condizioni dei feriti, pilota e passeggero, è stato chiesto l'intervento sul posto di due elicotteri, uno giunto da Trento e l'altro da Treviso. Il pilota, che sembra il meno grave dei due, è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa, mentre il passeggero, che lamenta gravi politraumaumatismi, è stato invece trasferito al San Bortolo di Vicenza e subito dirottato in sala di rianimazione.Dell'incidente è già stata avvisata l'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile che aprirà un'inchiesta. Quello di oggi rappresenta il terzo incidente, il più grave in assoluto, avvenuto quest'estate all'aereoporto di Asiago.