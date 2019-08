Ventenne rapinata in pieno giorno del cellulare: urla e salva lo zaino

di Luca Pozza

ALTAVILLA VICENTINA - Unaai danni di una ragazza è stata messa a segno, in pieno giorno, nella centralissima piazza Libertà ad Altavilla Vicentina. Sull'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, indagini in corso da parte deidelle stazioni di Longare ed Altavilla Vicentina, che ora stanno anche visionando lesparse in zona.Secondo quanto ricostruito vittima del fatto una, residente a Vicenza, che non è escluso possa essere stata seguita. La giovane, poco dopo essere uscita dall'ufficio postale, situato nella stessa piazza, mentre stava camminando, è stata raggiunta da un individuo travisato che, dopo averla strattonata violentemente, le ha sottratto iltentando inoltre di portarle via lo zaino che aveva con sè. La resistenza da parte della ragazza, che si è messa a gridare, ed il sopraggiungere di un testimone, hanno fatto desistere il rapinatore che si è dileguato a bordo di una bicicletta con la quale era arrivato sul posto.I militari dell’Arma, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112, hanno raccolto la testimonianza della giovane ed avviato le indagini al fine di risalire all’identità dell’autore.