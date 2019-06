Settimana di disagi per gli utenti dell’A31 Valdastico per lavori di manutenzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUEVILLE - Disagi in atto per gli utenti dell’autostrada A31 Valdastico. La società Autostrada Brescia-Padova ha comunicato che per lavori di pavimentazione in carreggiata sud (direzione Vicenza-Rovigo) dalle 10 di lunedì 24 giugno alle 14 di venerdì 28 giugno si viaggerà su una sola corsia di marcia tra Dueville e l’interconnessione con l’A4 (dal km. 62+700 al km. 61). I lavori coinvolgeranno anche il casello di Vicenza Nord, con la chiusura dell’uscita per il traffico proveniente da Piovene Rocchette dalle 20 di martedì 25 giugno alle 6 di mercoledì 26 giugno, e dell’entrata in direzione Vicenza-Rovigo dalle 20 di mercoledì 26 giugno alle 6 di giovedì 27 giugno. In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno. Per info è attivo 24 ore il Centro operativo al numero verde 800.012812 e il Centro informativo "Viaggiando" al numero 800.996099.