Il bosco sommerso, per vederlo devi nuotare sott'acqua: ecco dov'è

Immerso tra le montagne innevate dell'Hochschwab in Austria, c’è un percorso escursionistico che in estate finisce sott’acqua: a ‘nascondere’ il bosco sommerso troviamo il ‘Lago verde’ (o Grüner See), nei pressi del piccolo villaggio di Tragöss. Con l’arrivo del caldo, la zona viene inondata fino a 11 metri a causa dello scioglimento della neve dalle montagne circostanti e si forma un bacino d’acqua cristallina tendente al verde smeraldo per via della vegetazione sottostante. Il fondo del lago è fatto di margherite da campo e ciottoli in ghiaia piuttosto che dai tipici scogli, ci sono alberi, panchine sommerse e ponticelli in legno: il lago che appare e scompare dura 4 mesi l’anno, il periodo migliore per fare un tuffo nel bosco sommerso è tra inizi maggio e fine giugno, dopo, con l’aumento delle temperature, l’acqua evapora velocemente e il bacino d’acqua si trasforma in una grande pozzanghera (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

