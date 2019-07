WhatsApp, Fb e Instagram down: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata nera pera causa di un nuovo blackout che ha mandato in tilt in gran parte del mondo Facebook, Instagram e WhatsApp. Esattamente come era accaduto nel marzo scorso, creando disagi a milioni di utenti che hanno sfogato per ore la loro frustrazione su Twitter, dove impazzavano gli hastag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown. Moltissime le segnalazioni, dall'Europa (Italia compresa) alla costa atlantica degli Stati Uniti, fino al Brasile e all'Indonesia. Siti e app dei tre popolarissimi social media hanno in particolare smesso di mostrare agli utenti gran parte delle foto e dei video.Secondo il sito Down Detector, specializzato nel rilevare problemi nella rete o sui social media, utenti di tutto il mondo hanno lamentato l'impossibilità di vedere o caricare immagini e storie e la scomparsa di molti contenuti che ci si apprestava a postare. «Siamo consapevoli del fatto che alcune persone hanno riscontrato difficoltà a caricare immagini, video e altri file sulle nostre piattaforme», ha dichiarato un portavoce di Facebook, aggiungendo che gli esperti «stanno lavorando per riportare il più velocemente possibile tutto alla normalità».Un episodio simile si era verificato nel marzo scorso, quando Facebook, Instagram esi bloccarono per alcune ore creando disagi non da poco ovunque nel mondo. Il problema - spiegano gli esperti - potrebbe anche questa volta essere legato ai lavori in corso da parte degli sviluppatori di Menlo Park. Questi ultimi stanno infatti portando avanti l'ambizioso progetto che prevede l'integrazione delle tre applicazioni che fanno capo al gruppo guidato da Zuckerberg. Operazioni che inevitabilmente in alcuni casi possono avere delle controindicazioni indesiderate.