Facebook, Instagram e WhatsApp down: problemi a caricare foto e vocali

down nello stesso momento. Le tre piattaforme social presentano problemi nel caricare lee gli. Il disservizio viene segnalato sui social da molti utenti e riguarda anche i file vocali di WhatsApp.Utenti nel panico: è dalle 15 circa che i social network funzionano male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i video ricevuti, in privato o sui gruppi, o si riesce a fare con molta fatica. Migliaia in poco più di un'ora le segnalazioni di malfunzionamento sul sito DownDetector, che monitora app, siti e social network. Molte segnalazioni per quanto riguarda Whatsapp e Instagram: in misura minore anche per Facebook, che però sembra avere meno problemi.