WhatsApp, arrivano sticker animati e sfondo nero: ma solo su Android

WhatsApp, due novità molto attese stanno per diventare realtà. Gli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea, infatti, sono al lavoro per ultimare il lancio di due nuove funzioni, entrambe molto attese: gli sticker animati e lo sfondo nero. La novità dovrebbe riguardare sicuramente gli smartphone con sistema operativo Android, mentre c'è più incertezza per quanto riguarda gli iPhone e il sistema operativo iOS. La rivelazione arriva da WABetaInfo, che spiega: «Ci sono degli indizi nascosti, nelle versioni Beta di prova 2.20.8 e 2.20.10, per quanto riguarda sticker animati e sfondo nero».

Gli sticker animati sono la novità più recente: in futuro, infatti, gli utenti potranno inviare anche immagini in movimento come adesivi. Lo sfondo nero, invece, è una funzione di cui si parla ormai da diverso tempo, ma che ancora non ha visto la luce: si tratterebbe di una novità molto gradita dagli utenti, perché consentirebbe sia di far riposare gli occhi, sia di risparmiare batteria sullo smartphone.



Already tackling your 2020 goals? Start a WhatsApp group chat with your friends to share encouraging GIFs and stickers, post daily status updates that hold each other accountable, or do a monthly check-in with group video calling. 💪 pic.twitter.com/cEgTfeUsV1 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) 14 gennaio 2020

Ad ogni modo, pur rivelando il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, WABetaInfo ha ammesso che la strada per il rilascio delle due nuove funzioni è ancora piuttosto lunga. Le due novità arriveranno sicuramente in futuro, ma potrebbe essere necessario attendere ancora qualche mese. C'è poi una nuova funzione, sicuramente meno mainstream, su cui gli sviluppatori stanno lavorando: l'indicazione, in ogni chat, del tipo di contatto con cui si sta interagendo (account base o account business).