La paghetta per i giovani diventa digitale grazie alla "ricarica" dei genitori

Satispay introduce un sistema di paghetta digitale per adolescenti in Francia, Italia e Lussemburgo, trasformando la gestione del denaro in un processo moderno e sicuro.

La paghetta digitale spiegata ai genitori

Con più di 2 milioni di under 18 già in possesso di un telefono, questa soluzione permette ai giovani di effettuare pagamenti autonomamente, sotto la supervisione dei genitori o tutori legali, che devono autorizzare la creazione dell'account e sono responsabili della ricarica del portafoglio digitale.

«Accompagnare i ragazzi nella scoperta degli strumenti digitali è di estrema importanza per promuoverne un utilizzo responsabile, anche per quanto riguarda i pagamenti e la gestione del denaro - spiega Alberto Dalmasso, ceo e co-fondatore di Satispay - La tecnologia può offrire enormi opportunità e Satispay vuole essere una porta di accesso a questo mondo anche per i più giovani, mettendo a loro disposizione uno strumento sicuro che, oltre a semplificare la loro quotidianità e la gestione della "paghetta", li avvicini a un percorso di consapevolezza rispetto al valore del denaro e come viene amministrato». Il genitore avrà il controllo ultimo, perché potrà richiedere una lista dettagliata delle transazioni effettuate contattando l'Assistenza Clienti Satispay.