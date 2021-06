Facebook annuncia espansione di Spark AR per realtà aumentata

Facebook continua la sua espansione nel mondo della reatà aumentata e lo fa lanciando nuove potenzialità per il suo software di punta per la creazione Ar. Il colosso americano ha annunciato nuove funzionalità alla sua conferenza degli sviluppatori F8. Da quando Spark Ar è stato annunciato a F8 nel 2017, più di 600.000 creatori da 190 paesi e regioni hanno pubblicato oltre 2 milioni di effetti Ar su Facebook e Instagram, rendendolo la più grande piattaforma mobile Ar, secondo Facebook. Il team Spark Ar ha evidenziato diversi nuovi casi d'uso per gli effetti Ar nelle videochiamate, che vanno dai giochi ai momenti celebrativi.

Questi effetti Ar saranno presto disponibili per le videochiamate su Messenger, Instagram e Portal con l'introduzione di un'Api Multipeer, ha annunciato la società. Come esempio, Spark Ar condivide un video promozionale di una festa di compleanno tenuta durante una videochiamata, in cui un cappello da festa Ar appare sulla testa di ciascuno dei partecipanti.