Bill Gates-Ue, alleanza per le emissioni: investimenti da un miliardo di dollari

L'Unione Europea si "allea" con Bill Gates con l'obiettivo di tagliare le emissioni di anidride carbonica. Gli investimenti previsti sono di un miliardo di dollari nel periodo 2022-26 per finanziare progetti dimostrativi commerciali e su larga scala su idrogeno verde, combustibili sostenibili per l'aviazione, cattura della CO2 dall'ambiente e stoccaggio di energia a lungo termine. La partnership è tra la Commissione europea e il Breakthrough Energy Catalyst, il programma creato da Bill Gates con capitali privati per incentivare la riduzione dei costi e l'adozione di tecnologie pulite.

Clima, emissioni in Ue -3,8% nel 2019 e -24% dal 1990

New York, primo murales contro il razzismo in pittura anti-smog: la tecnologia usata è italiana

L'iniziativa è stata presentata in occasione della sesta riunione ministeriale di Mission Innovation, coalizione di 24 Paesi e dell'Ue nata per incentivare innovazioni in grado di tagliare le emissioni. La partnership con Breakthrough Energy «sosterrà le imprese e gli innovatori dell'Ue per raccogliere i vantaggi delle tecnologie per la riduzione delle emissioni e creare i posti di lavoro di domani», ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «La decarbonizzazione dell'economia globale è la più grande opportunità di innovazione che il mondo abbia mai visto e l'Europa svolgerà un ruolo fondamentale», ha dichiarato Bill Gates.