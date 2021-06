Enogastronomia, arriva guida certificata con blockchain

È previsto per il 2022, una delle prime guide al mondo di enogastronomia certificate con la tecnologia di blockchain. Il progetto è realizzato dalla startup posti e con il professore di ingegneria informatica Andrea Vitaletti dell'Università La Sapienza. A intraprendere la strada della tracciabilità certificata dell'attività di recensione degli ispettori riguardante ristoranti e locali è la casa editrice La Pecora Nera Editore. L'obiettivo è offrire maggiore garanzia di lettori e operatori in relazione alla pubblicazione delle edizioni relative a Roma e Lazio, Milano e Torino.

«Il procedimento di certificazione- racconta Simone Cargiani, editore insieme a Fernanda D'Arienzo de La Pecora Nera- consiste nel meccanismo di veridicità del lavoro dell'ispettore che visiterà il locale e che farà un fotografia della fattura del pasto consumato e dei piatti degustati per poi caricare il materiale fotografico su una piattaforma che attiverà il processo blockchain, realizzato con il sistema permissionless, la più affidabile in termini di sicurezza. Il risultato sarà che lettori e i ristoratori stessi potranno così essere certi - grazie alla tecnologia blockchain - che le schede sono frutto di visite vere, con tanto di scansione degli scontrini/fatture e foto di alcuni piatti provati». «È una sfida ambiziosa quella in cui ci ha coinvolto La Pecora Nera Editore- che è partita - sottolinea Virgilio Maretto, Ceo di posti - dalla progettazione di un sistema agile per la raccolta dei dati, in modo da permettere agli ispettori di inserirli facilmente. Ora completata questa prima fase ci stiamo concentrando sull'interfaccia utente, su come, cioè, i lettori potranno fruire di tutte queste informazioni».