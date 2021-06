Commercializzazione 6G prevista intorno al 2030

Il 6G verrà commercializzato intorno al 2030. Ad annunciare la previsione è un libro bianco pubblicato oggi in Cina. La tecnologia di comunicazione mobile di prossima generazione si integrerà con l'informatica avanzata, i big data, l'intelligenza artificiale e la blockchain, stando al libro bianco pubblicato dal gruppo di promozione IMT-2030 (6G) che è stato istituito nel giugno 2019 sotto la guida del Ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese.

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA Perse 8mila aziende, ma crescono energia, web e assicurazioni TREVISO PAY La psicosi e la fake news smentita: «L'acqua è pulita»... TECNOLOGIA Salute, chirurghi: «In Italia tra 10 anni un robot in ogni sala...

Un vero boom delle truffe on-line Il lockdown cambia la criminalità

Il resoconto dichiara che la rete 6G realizzerà l'integrazione profonda del mondo fisico reale e di quello digitale virtuale e costruirà un nuovo mondo basato su Intelligent Connection of Everything e Digital Twin. Secondo il documento, l'organizzazione internazionale per le tecnologie di telecomunicazione 3GPP dovrebbe iniziare la ricerca e lo sviluppo dello standard tecnico internazionale del 6G intorno al 2025, prima della commercializzazione prevista intorno al 2030. La Cina ha concesso le licenze 5G per l'utilizzo commerciale e ha iniziato la ricerca e lo sviluppo del 6G nel 2019, per il quale ha proposto di realizzare un progetto lungimirante.