Volete diventare un astronauta? Volete andare in orbita come Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano o Paolo Nespoli? Ecco i primi requisiti del durissimo concorso che il 31 marzo sarà lanciato dall'Agenzia spaziale europea che cerca nuovi astronauti, anche fra persone disabili (è la grande novità a livello mondiale) con disabilità, per le prossime esplorazioni spaziali che comprendono anche il ritorno sulla Luna. Il concorso precedente iniziò nel 2009 e portò alla selezione di sei astronauti, fra i quali Parmitano e Cristoforetti, la prima italiana in orbita, su 8.330 candidati. Gli italiani che parteciparono furono 919 fra i quali 147 donne, numerosi di loro venivano dalle forze armate in particolare dall'Aeronautica militare come appunto Parmitano e Cristoforetti. Per il prossimo concorso non importa avere una licenza di pilota d'aereo ma bisogna avere un certificato medico che attesti la possibilità di diventare pilota.

Il lancio del concorso

Il lancio del concorso è avvenuto oggi dalla sede di Colonia dell'Agenzia spaziale europea. E, per quanto i viaggi in orbita o sulla Luna saranno pagati, non è certo facendo l'astronauta che si diventa ricchi nonostante una vita di durissimi addestramenti riservati a chi a superato una durissima selezione: una matricola dell'Esa non arriva a 4mila euro al mese che fa pure fatica a spendere perché passa, missioni in orbita a parte, almeno 11 mesi lontano da casa rimbalzando da un angolo all'altro della Terra. Però che vista dalla cupola dell'Iss.

Paolo Ricci Bitti

Ecco alcuni dei requisiti: Cittadino di uno stato membro dell'Esa o di uno stato associato. Laurea magistrale (o superiore) in Scienze naturali (comprese scienze fisiche, Terra, atmosfera o scienze oceaniche, scienze biologiche, medicina), Ingegneria, Matematica, Informatica; o un diploma di pilota sperimentale. Professionista pertinente per tre anni esperienza post-laurea, dimostrando progressivo aumento delle responsabilità. Ottima conoscenza della lingua inglese (minimo CEFR C1). Conoscenza di ulteriori lingue (minimo QCER B1-B2) è considerata una risorsa. Forte motivazione e capacità di far fronte ad orario di lavoro irregolare, frequenti viaggi e lunghe assenze da casa, lontano dalla famiglia e da una vita sociale regolare. Flessibilità per quanto riguarda il luogo di lavoro (all'interno o all'esterno dell'Europa). Calma sotto pressione. Disposto a partecipare negli esperimenti di scienze che coinvolgano la propria persona.



Para-astronauta

La novità di questo concorso è che l'Esa offre un posto nell'ambito del progetto di fattibilità «Parastronauta», per selezionare un o una astronauta con determinate condizioni di disabilità fisica. Inoltre, si legge in un comunicato, l'Esa sta lavorando con i partner internazionali e commerciali per i voli nello spazio al fine di valutare la possibilità di mandare chi passerà la selezione sulla Stazione Spaziale Internazionale, in una missione Esa. Nel frattempo il selezionato continuerà a far parte del team di riserva del corpo astronautico costituito da candidati e candidate Esa. Il nuovo sito web per chi ha interesse a candidarsi è ora online e offre una panoramica sul ruolo dell'astronauta dell'Esa, sui requisiti di selezione, sull'addestramento di astronauti e astronaute e sulle attività dell'Agenzia.

Qui puoi scaricare i requisiti

Entrambe le selezioni per i ruoli da astronauta e astronauta con disabilità fisiche saranno aperte dal 31 marzo al 28 maggio 2021. L'Esa prenderà in considerazione solo le domande presentate sul sito web Esa Careers entro queste otto settimane. Successivamente, inizierà il processo di selezione strutturato in sei fasi, il cui completamento è previsto a ottobre 2022.

«Diventare un'astronauta è stato un sogno che si è avverato. Riunisce molte delle mie passioni: scienza e tecnologia, macchinari complessi, impegnativi ambienti di lavoro, team internazionali, preparazione fisica, risonanza pubblica. E, naturalmente, ogni tanto ti capita di fare un giro su un razzo per lavoro!» dice Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Esa, sempre particolarmente attenta al mondo delle disabilità. Durante la missione Futura, nel 2014, ha realizzato con la pattuglia aerea di piloti disabili italiani WeFly! Team l’iniziativa “WeFly! Con Futura… osa volare”, proprio per ricordare l'importanza di lottare contro i pregiudizi, ritenendo la disabilità non un limite bensì un’opportunità. Come dice adesso l’Esa che si prepara a mandare nello Spazio e anche sulla Iss i primi astronauti disabili della storia.

