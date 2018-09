iPhone, file in tutta Italia per il nuovo smartphone Apple

LEGGI ANCHE

Lunghe file di persone fin dalle prime luci del mattino davanti aglidi tutto il mondo. Oggi, infatti, vengono messi in vendita i nuovie gli appassionati non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione di essere fra i primi a poterli vedere da vicino. Da questa mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs. Per l'occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall'azienda di Cupertino.Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero code eccessive all'esterno, c'è chi come Vitaly, giovane studente russo delll'università Bocconi, che si è posizionato di fronte all'ingresso del punto vendita milanese già ieri pomeriggio, assicurandosi così di essere il primo - tra i clienti senza prenotazione - ad accedere al negozio. Una lunga attesa mitigata dal caffè caldo servito a tutti i clienti che pazientemente attendono il loro turno.Insomma anche se le prenotazioni con consegna a domicilio non lo rendono più necessario, stare in coda fuori dagli Apple Store per accaparrarsi il nuovo iPhone è ormai una sorta di rito collettivo che ogni anno richiama migliaia di persone. Il 2018 sembra non fare eccezione: almeno 400 persone ieri si erano già accampate davanti a un negozio di Singapore, Paese che grazie al fuso orario è stato tra i primi a mettere in vendita gli iPhone Xs e Xs Max.Come riferisce il sito di Channel NewsAsia, il primo della fila è il ventenne Le Van Thang, venuto dal Vietnam per l'occasione in un gruppo di 44 persone. In coda c'è anche il connazionale Le Tue Anh, che studia a Singapore e fa parte di un gruppo incaricato da un negozio vietnamita di comprare gli smartphone in cambio di 200 dollari. Chi è in fila può fare brevi pause per cibo e bagno. Ma chi non vuole allontanarsi può farsi portare i pasti davanti ai negozi da Deliveroo, anche in Italia. Il servizio - scrive Cnet - consente di ordinare da mangiare e riceverlo mentre si è in coda.