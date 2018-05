di Salvatore Maria Ferrarelli

Iliad, quarto operatore

Nessun, nessun vincolo etra cliente e operatore; saranno queste le caratteristiche dial mondo nel settore della, che nell'evento di oggi aha informato dei pacchetti di offerte che a breve saranno rilasciati in Italia.“State tranquilli!, il vostro operatore vi ama!” è il messaggio che una voce scherzosa ha fatto prima di far parlare il delegato. La presentazione si è soffermata suiche vive il settore della telecomunicazione come sul fatto che solo in un anno in Italia ci sono statesegnalazioni dei consumatori suldegli operatori.“Non esistono anni dalla durata die se pensate che esistonolasciateli nascosti” diceva l'installazione iniziale, riferita al pagamento a 28 giorni che applicano le compagnie telefoniche e alle tante altre “offerte” che fanno guadagnare alle compagniein più ogni anno. I fatti di cronaca raccontano ditraed Iliad sembra prefissarsi l'di differenziarsi sul mercato: sui, sulladel contratto e sulle(pubblicità ingannevole, segreteria telefonica e “ti ho cercato” a pagamento).“Comincia il cambiamento” è lo slogan diverso tutti gli operatori, internet con coperturasu tutta Italia e con una quantità di. Il pagamentio avviene una volta al mese, non ogni 28 giorni, e per i cittadini europei che viaggiano nel continente ci sono minuti, sms illimitati e 32 GB al mese. Inoltre è inclusa nell'offerta la possibilità di chiamare ingratuitamente.Il prezzo, svelato solo alla fine, èal mese; mentre il prezzo die rilascio della Sim è di, che a livello nazionale occupano quote di mercato più rilevanti, presentano offerte cone ladellaè quella di far crescere tra i consumatori unasu quanto il consumo del cellulare, in questo mondo sempre più, non può essere ridotto per i limiti degli operatori o dai prezzi elevati.