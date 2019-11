© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Ma alcuni modi attraverso cui la si utilizza risultano ancora controversi. Uno di questi è il cosiddetto «», un software che sfrutta appunto questo tipo di tecnologia per togliere virtualmente i vestiti a qualsiasi foto di una donna. ​come se stessimo indossando degli occhiali a raggi-x. Attraverso un'interfaccia creata ad hoc, si possono persino scegliere dimensioni corporee del soggetto ritratto.La tecnologia è la stessa che viene usata per creare i video «», con cui è possibile sostituire qualsiasi volto, e. Ha fatto scalpore qualche mese fa il caso del video fake del leader di Italia Viva, Matteo Renzi , che in un fuorionda, creato ad arte dalla redazione di Striscia La Notizia, attaccava il capo dello Stato,, e altri protagonisti della scena politica italiana.I «​deepnude»​ non sono altro che la versione erotica dei «​deepfake». Sono ora tornati in auge grazie a un servizio delle, dove l'inviato Matteo Viviani, ha utilizzato questa tecnologia per spogliare digitalmente vip comeo la "iena" Veronica Ruggeri e mostrare poi i risultati ai relativi fidanzati. La tecnologia utilizzata si basa su una tecnologia chiamata Gan (Generative Adversarial Network) o meglio rete generativa avversaria.Una tecnica che ha due obiettivi: da una parte il software genera un’immagine sempre più realistica, dall'altra l'algoritmo cerca di capire se quell'immagine è realistica o meno. Il programma viene addestrato con migliaia di immagini di corpi femminili nudi,. Finché crea un’immagine che non è più distinguibile dall’originale. Il primoè uscito online la scorsa estate e presentava una versione a pagamento che costava circa 50 dollari, ma dopo 4 giorni è stato rimosso. Ma in rete altre versioni simili si sono diffuse, con risultati potenzialmente disastrosi.