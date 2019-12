Tastiera a Filo

Display da 10.1” 1080p full hd, con una risoluzione 1920 x 1200 e 224 ppi che offre uno spettacolo per gli occhi ad ogni utilizzo. I due altoparlanti stereo sono potenziati dalla tecnologia huawei histen che offre un sound profondo e stratificato, per un'esperienza sorround 3d penetrante. Il corpo unibody in metallo è elegante e permette a huawei mediapad t5 10 di distinguersi; leggero e comodo da tenere in mano, è il tablet da avere sempre con te. Il processore octa-core ha una frequenza massima di 2,36ghz per prestazioni altissime, mentre diverse app girano contemporaneamente. Il kids corner include una serie di contenuti innovative per bambini e ha una modalità di protezione per gli occhi avanzata per proteggere la loro salute e correggere la loro postura.