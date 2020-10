Dopo due turni di Pro 14 squadre italiane uniche a zero, Bisegni nel XV ideale

ROVIGO. La seconda giornata di Guiness Pro 14 regala un triste, ma non nuovo, primato all’Italia. È l’unica nazione a non avere ancora conquistato un punto con le sue franchigie. Galles e Scozia con le loro squadre finora sempre sconfitte (Scarlets ed Edinburgo) vi sono riuscite. Un bonus difensivo, guarda caso entrambe contro il Munster.

Sono due le parziali consolazioni a questo zero in classifica. Il Benetton Treviso contro l’armata Blu del Leinster (21ª vittoria consecutiva nell’arco di tre edizioni del campionato) è andato molto vicino a fare i due punti di bonus (anche quello della quarta meta), come giù successo contro l’Ulster. È rimasto in partita nel punteggio fino a 6’ dalla fine. Quindi sembra aver trovato già un buon livello di competitività, considerata la forza delle avversarie incontrate, e una prospettiva futura, visti anche i giovani lanciati. Manca ancora la concretezza, visti i troppi errori commessi sui propri possessi palla. Speriamo venga mettendo più partite nel motore (le due irlandesi le avevano) come prospetta il ds dei trevigiani Antonio Pavanello.

La consolazione in casa Zebre Parma al momento è solo nelle individualità. Qualche buona prestazione e niente più. Su tute quella del centro Giulio Bisegni, inserito nel XV ideale della 2ª giornata dagli organizzatori del Pro 14 e autore di una meta. Per il resto contro i Dragons, la scorsa stagione battuti due volte, è stata una prestazione di squadra insufficiente. Difesa molle e attacco improduttivo. Le due marcature (di Mori l’altra) sono nate solo da clamorosi svarioni degli avversari.

RISULTATI SECONDA GIORNATA

Dragons-Zebre 26-18 (5-0)

Ospreys-Ulster 12-24 (0-4)

Benetton-Leinster 25-37 (0-5)

Munster-Edinburgo 25-23 (4-1)

Cardiff-Connacht 29-7 (5-0)

Glasgow-Scarlets 20-7 (5-0)



CLASSIFICA

Gruppo A: Leinster 10, Ulster 9, Glasgow, Dragons 5, Ospreys 4, Zebre 0.

Gruppo B; Cardiff 9, Munster 8, Connacht 4, Scarlets, Edinburgo 1, Benetton 0.

© RIPRODUZIONE RISERVATA