Mogliano salvo nel campionato di rugby che la prossima stagione dovrebbe diventare un "Top 9"

MOGLIANO - Il Mogliano è salvo. Anche la prossima stagione il Veneto avrà almeno tre squadre nel campionato di rugby. Quattro se il Vicenza vincerà gli spareggi promozione in serie A con Lazio e Parabiago. Un campionato che si trasformerà probabilmente da Peroni Top 10 a Top 9, se sono vere le indiscrezioni filtrate dal consiglio federale di sabato. Secondo le quali l’organo sovrano della Fir avrebbe deciso di non procedere a ripescaggi per sostituire il Calvisano (ha rinunciato alla categoria) in un percorso che dovrebbe portare in futuro la massima serie italiana a un Top 8.

Il Mogliano Veneto vince lo spareggio salvezza contro il Cus Torino, giocato ieri sul campo neutro del “Beltrametti” di Piacenza. Si impone 23-13 vincendo la resistenza dei rivali nei dieci minuti finali. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso in vantaggio grazie alla meta su pick and go del giovane pilone dell’Italia Under 20 Aminu e ai punti al piede di Faldalti, si portato una prima volta oltre break nel punteggio al 55’ con la seconda marcatura pesante di Giuliano Avaca, imbeccato da un preciso passaggio al piede di Mare. Otto minuti dopo il Torino riapre la partita con la meta di Roger e prova a completare la rimonta, ma l’indisciplina porta all’inferiorità numerica per il giallo a Jeffrey e ai due calci della sicurezza di Faldalti.

L’AIUTO DI TREVISO

La salvezza del Mogliano per quanto visto in campo nello spareggio e nel corso del campionato è meritata. Continua a far discutere però “l’aiutino” che la squadra veneta ha ricevuto rispetto a quella piemontese attraverso i giocatori arrivati in corsa dal Benetton Treviso, che ne hanno cambiato il volto. Anche ieri l’uomo del match è stato Nicola Piantella e l’autore di una meta Avaca, entrambi proveniente dal club di Urc o dalla sua Academy federale. Ma che Mogliano sia una succursale di Treviso nel rugby è un dato di fatto ormai da tempo.