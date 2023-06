Italrugby, niente svolta italiana in panchina: via Crowley, nuovo ct l'argentino Quesada

ROMA - Kieran Crowley dopo la Coppa del mondo non sarà più il commissario tecnico dell’Italia del rugby. Il suo contratto scadeva nel giugno 2024, ma ieri la Federazione italiana rugby ha annunciato la separazione anticipata. Suscitando il suo rammarico: «Mi sarebbe piaciuto essere coinvolto con la Nazionale anche per il prossimo ciclo di World Cup e sono dispiaciuto della scelta della Fir di non estendere il mio contratto».

Non solo quindi di onorare quello in essere.

Il posto di Crowley dovrebbe essere preso dall’argentino Gonzalo Quesada, 49 anni, in uscita dopo 7 stagioni dallo Stade Francais con cui ha ottenuto un titolo di Francia, una Challenge Cup e altri due play-off del Top 14. Secondo il quotidiano “L’Equipe” l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Altri tecnici stranieri contattati sarebbero stati Laurent Travers (Racing Parigi) e Davie Rennie (ex Australia).

Per la panchina della Nazionale quindi niente svolta italiana dopo Crowley, come aveva ventilato il presidente federale Marzio Innocenti l’anno scorso in un incontro al Panathlon di Rovigo, facendo i nomi di Massimo Brunello (ct dell’Italia under 20), Marco Borolami (Benetton Treviso) e Fabio Roselli (Zebre) come candidati. L’ipotesi di ridare agli azzurri un tecnico italiano dopo 24 anni (Massimo Mascioletti al Mondiale 1999) si è raffreddata nel corso dei mesi. Si preferisce puntare ancora su un nome straniero, come sempre fatto nell’era Sei Nazioni. Per la prima volta sarebbe un argentino, come il responsabile dell’alto livello e della transizione della Fir German Fernandez. La sua valutazione e quella del tecnico federale Daniele Pacini hanno avuto probabilmente peso decisivo nella scelta, accanto a quella del presidente. Peccato, perché era probabilmente il momento di avere il coraggio di puntare su un allenatore italiano. A parte la parentesi di 4 mesi di Mascioletti, per trovarne uno in carica una stagione intera bisogna tornare indietro di un’era geologica a Loreto Cucchiarelli (1988-89).

BILANCIO POSITIVO

«Ora che abbiamo deciso di chiudere il rapporto con Crowley dopo il prossimo Mondiale è il momento dei bilanci - commenta Innocenti - Quello di Kieran con il rugby italiano è molto positivo. Ha cresciuto un gruppo di ragazzi, facendoli diventare uomini e giocatori di alto livello internazionale, e di questo gli saremo eternamente grati. Ma il nostro lavoro insieme non è ancora finito, ci resta un’esaltante avventura da vivere in Francia in settembre e sono certo che Kieran e la sua squadra lasceranno la loro indelebile impronta nella storia del rugby italiano».

l bilancio di Crowley, voluto da Innocenti appena eletto al posto di Franco Smith vista l’esperienza di 5 anni al Benetton, parla finora di 13 sconfitte, 6 vittorie e tre risultati significati. I primi storici successi in Galles (che ha interrotto la serie di 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni) e contro l’Australia, il primo storico ko contro la Georgia. Il 31,57% di vittorie complessive lo pone dietro solo al 41,16% di risultati utili conquistati da Pierre Berbizier (2005/07), il migliore ct azzurro dai tempi di Geroge Coste (44%). Questo solo per stare alle cifre, ma vanno aggiunti il brillante gioco d’attacco e il ritorno alla competitività anche nelle sconfitte dati da Crowley all’Italia.