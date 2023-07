Rugby Italia Under 20, Azzurrini battuti anche dalle Fiji ai Mondiali (41-26): contro il Giappone l'ultima chance per non retrocedere

Anche peggio del previsto: sul campo pesante di Paarl in Sudafrica gli azzurrini straperdono ai Mondiali Under 20 contro le Fiji: 41-26 (5 mete a 4).

Un match in cui la squadra guidata dal capitano Odiase e allenata da Massimo Brunello non ha mai dato l'impressione di poter vincere nonostante il pronostico fosse alla pari. Un disastro di partita che ci spedisce all'inferno del match del 14 luglio (alle 12) contro il Giappone: un incontro che vale la sopravvivenza nell'elite del rugby mondiale e che è ben lontano dall'8° posto (su 12 partecipanti) che era l'obbiettivo minimo di questa formazione che si è via via persa nonostante l'exploit della vittoria contro i padroni di casa sudafricani.

Oltre alle carenze tecniche individuali stupiscono anche quelle tattiche: da che mondo è mondo, da che mondiale è mondiale, le Fiji si possono battere solo se si mette sotto la mischia degli isolani del Pacifico. E qual è il punto forte degli italiani? La mischia. Ma dopo questo match bisogna usare il passato remoto del verbo "essere" perché il pack degli azzurrini ha giocato assai sotto tono. Sconfortante, anche perchè pure il terreno pesante rappresentava un aiuto per limitare i danni degli imprendibili trequarti fijiani. Nemmeno consola ricordare un dato mostruoso: nelle Isole Fiji giocano a rugby in almeno 80mila, più o meno gli stessi dell'Italia che però ha 60 milioni di abitanti rispetto ai 950.000 sparsi nell'immenso arcipelago dove già possedere un pallone ovale vero e proprio (e non una palla di stracci o una bottiglia riempita di sabbia) è già un discreto lusso. Lasciamo perdere: se non si riesce a passare o calciare decentemente il pallone c'è proprio poco da fare.

Il tabellino

Marcatori: PT 5’ m. Gallorini, t. Brisighella (7-0); 10’ m. Vocevoce, t. Ravula (7-7); 16’ c.p. Ravula (7-10); 25’ m. Quattrini, n.t. (12-10); 29’ m. Basiyalo, t. Ravula (12-17); 32’ m. Masiwini, t. Ravula (12-24). ST 50’ cp Ravula (12-27); 57’ m. Botturi, t. Brisighella (19-27); 62’ m. Gasperini, t. Brisighella (26-27); 67’ m. Nalasi, t. Ravula (26-34); 72’ m. Fianu, t. Ravula (26-41)

Italia U20: 15. Gesi; 14. Elettri, 13. Passarella (18’ – 30’ Bozzoni, HIA), 12. Bozzo (70’ Bozzoni), 11. Douglas; 10. Brisighella (70’ Sante), 9. Battara (49’ Casilio); 8. Botturi, 7. Odiase (74’ Rubinato), 6. Lavorenti; 5. Mattioli (50’ Berlese), 4. Pontarini; 3. Gallorini (72’ Bartolini); 2. Quattrini (C – 53’ Gasperini), 1. Taddei (41’ Pisani)

A disposizione: 16. Gasperini, 17. Bartolini, 18. Pisani, 19. Berlese, 20. Rubinato, 21. Casilio, 22. Bozzoni, 23. Sante

Allenatore: Massimo Brunello

Fiji U20: 15. Basiyalo; 14. Masiwini (74’ Lee), 13. Nalaga, 12. Fianu, 11. Navonovono; 10. Ravula, 9. Baselala (75’ Kama); 8. Saumaisue, 7. Murray (C), 6. Nalasi (72’ Natubailagi); 5. May (74’ Tokitani), 4. Vocevoce; 3. Legge (33’-38’ Vuluma; 62’ Vuluma), 2. Tagiveitaua (75’ Kina), 1. McGoon (75’ Toga)

A disposizione: 16. Kina, 17. Toga, 18. Vuluma, 19. Tokitani, 20. Natubailagi, 21. Kama, 22. Ralogaivu, 23. Lee

Allenatore: Ifereimi Rawaqa

Arbitro: Luc Ramos (FFR)

Cartellini: 22’ giallo Navonovono (FIJ)

Calciatori: Ravula (FIJ) 6/7; Brisighella (ITA) 3/4

Player of the Match: Vocevoce (FIJ)

Note: Terreno di gioco in condizioni discrete ma appesantito dalle abbondanti piogge.

WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP

24 giugno | ore 11:00 Italia-Argentina 15-43 (Pool C)

29 giugno | ore 16:00 Italia-Sudafrica 34-26 (Pool C)

4 luglio | ore 11:00 Italia-Georgia 17-30 (Pool C)

9 luglio | ore 11:00 Italia-Fiji 26-41 (Playoff 9°-12°)



14 luglio Finali