Rugby Rovigo: l'inglese Atkins dai London Irish e Meggiato ultimi colpi. Ecco i 9 acquisti dal mercato

ROVIGO - Dopo l’arrivo del mediano d’apertura inglese Jacob Atkins la FemiCz Rugby Rovigo mette a segno un altro colpo di mercato.

In maglia rossoblù la prossima stagione dovrebbe approdare Matteo Meggiato, terza linea flanker, nato il 10 dicembre 2001, nei giorni scorsi impegnato con l’Italia seven a Cracovia (Polonia) al torneo europeo di qualificazione olimpica insieme a Flavio Pio Vaccari (altro nuovo Bersagliere) e Riccardo Ghelli (che lascia il club).

È il nono arrivo del mercato rossoblù dopo Mitchell Walsh (pilone gallese), Samuele Ortis, Alfonso Zottola (seconde linee), Jacopo Boscolo (n. 9), Atkins, Ignacio Dogliani (mediani d’apertura), Vaccari (ala) e Luca Sperandio (estremo).

I DUE ACQUISTI

Meggiato è un flanker alto 1,92 per 102 chili.

Fa del placcaggio e della caccia ai palloni i suoi punti di forza. È anche saltatore in touche. Padovano sponda Cus Padova, è passato dall’Accademia e dal Centro di formazioni di Treviso ed è stato inserito nella rosa del Benetton. Nel 2021/22 ha giocato 6 volte in United Rugby Championship e 7 con il Mogliano in Top 10. La sua crescita in Benetton è stata fermata da un infortunio. Per recuperare da gennaio è stato permit player al Mogliano, ma anche qui per problemi fisici ha giocato poco. Il Treviso così lo ha liberato e ora può diventare un giocatore del Rovigo, a cui serve un terza linea (forse anche due) per compensare la partenza di Stavile e l’utilizzo centellinato di Lubian.

Interesse tra i tifosi ha suscitato l’ingaggio di Atkins, mediano d’apertura 25enne dei London Irish, dove era riserva dell’ex nazionale irlandese Paddy Jackson e di Rory Jennings. Con il fallimento del club ha dovuto trovarsi un ingaggio e ha scelto l’Italia. Scednendo daun livello superiore e qui dovrebbe fare la differenza. Se c’è riuscito Giovanni Montemauri, che va a sostituire, venendo dalla Lazio retrocessa in Top 10, perché non può riuscirci uno che viene dalla Premiership? Le referenza avute dai rossoblù sono positive. Atkins ha buone skill, piede, visione di gioco e dovrebbe essere motivato a fare una stagione italiana da protagonista per trovare futuri ingaggi.