Zambelli: "Nel budget della Rugby Rovigo 200.000 euro derivano dai tifosi, sono importanti per restare competitivi"

ROVIGO - «Voi tifosi siete importanti per la FemiCz Rugby Rovigo campione d’Italia non solo dal punto di vista sportivo, per la passione con la quale riempite gli spalti di ogni stadio d’Italia e il calore con cui state vicino ai giocatori, tanto da essere il 16° uomo in campo. Lo siete anche dal punto di vista economico. Nel budget di circa 1,5 milioni della società questa stagione gli incassi da tifosi pesano per circa 200.000 euro.

Un peso non da poco. Se non ci fossero quei soldi tante cose non si potrebbero fare».

Il presidente Francesco Zambelli nel suo discorso ha reso omaggio con queste parole alle Posse Rossoblù, delle quali è stato l’ospite insieme alla signora Valeria alla festa di fine stagione, nel cortile della birreria artigianale Vojo di Stefano Olivero a Rovigo, che mette in palio il premio Bersagliere di giornata. Quello economico è stato un passaggio significativo del suo discorso. Perché conferma, con i numeri, l’unicità di Rovigo nel rugby italiano. Nessun’altra società può permettersi cifre simili nel budget grazie ai tifosi, tranne il Benetton Treviso in un altro campionato (l’Urc) e in un’altra dimensione. È un dato risaputo. Ma è sempre bene sottolinearlo. Per dimostrare, insieme ad altri fattori, come il rugby a Rovigo sia sempre uno sport “di serie A”, anche se come dice Zambelli «il “mostro” creato dal sistema di sviluppo federale ci relega in serie B, senza poter soddisfare l’ambizione di salire».

Il presidente ha poi rassicurato i tifosi «sull’impegno a difendere il titolo e mantenere il Rovigo competitivo, anche se le nostre rivali sul mercato stanno spendendo molto più di noi». Infine è tornato sul quella che si è dato come mission per il prossimo quadriennio: «Farò tutti gli sforzi possibili per la sistemazione dello stadio “Battaglini” in modo che Rovigo torni a ospitare partite internazionali».

IL BENVENUTO AI GIOCATORI

Durante la serata il presidente delle Posse Rossoblù Stefano Padoan, in piedi sul tavolo dopo la lotteria con le maglie dei giocatori, ha tenuto il discorso di fine stagione ed è stato confermato in carica per acclamazione anche per la prossima. Ora tutti in vacanza L’iniziativa di rientro delle Posse, insieme a Moreno Biscuolo e gli Amici di Boara, dovrebbe essere a fine luglio. La squadra riprenderà gli allenamenti 24 luglio. L’intenzione è una serata con i giocatori ad anguria e frutta fresca, per dare il bentornato e far sentire ai nuovi arrivati (Ortis, Vaccari, Sperandio, Zottola, Dogliani, Walsh, Boscolo e gli altri che verranno) tutto il calore, e il valore, della tifoseria rossoblù.