6 Nazioni, la Francia lancia un altro ventenne: contro l'Italia il centro Vincent

PARIGI - La Francia lancia un altro ventenne nel 6 Nazioni. Contro l'Italia debutta a Arthur Vincent, trequarti centro del Montpellier che prende il posto di Virimi Vakatawa, infortunatosi a un braccio nella vittoriosa partita d'esordio contro l'Inghilterra (24-17). Vincent, che farà coppia al centro con Fickou, proviene dalla miniera d'oro degli Under 20 transalpini vincitori delle ultime due Coppe del mondo di categoria. «Il suo percorso di crescita è perfetto» ha detto ieri in conferenza stampa il ct dei francesi, Fabien Galthié.

L’ultima sfida di Sei Nazioni giocata nella capitale francese risale al 2016, vittoria di misura dei padroni di casa per 23-21, mentre il precedente più prossimo risale allo scorso agosto, in preparazione alla Rugby World Cup giapponese, con una netta affermazione dei transalpini per 47-19.

FORMAZIONE

15 Bouthier

14 Thomas

13 Vincent,

12 Fickou

11 Rattez

10 Ntamack

9 Dupont

8 Alldritt

7 Ollivon (cap)

6 Cros

5 Willemse

4 Le Roux

3 Haouas

2 Marchand

1 Baille

Aa disposizione: 16 Mauvaka

17 Poirot

18 Bamba

19 Taofifenua

20 Palu

21 Woki

22 Serin

23 Jalibert © RIPRODUZIONE RISERVATA