Italia Irlanda rugby Sei Nazioni diretta oggi 11 febbraio: azzurri a Dublino per evitare una lezione. Dove si vede in tv. Francia batte Scozia grazie a un errore della moviola

Italia Irlanda rugby oggi 11 febbraio diretta dalle 16, Aviva Stadium, Dublino

Beata gioventù, beati azzurri Under 20 che se ne infischiano del pronostico tombale e a Cork mettono alle corde come mai prima i giovani e imbattibili, e da tempo immemore imbattuti, irlandesi. Avranno acceso un cero grande così a San Patrizio i padroni di casa che si sono salvati (23-22, ultimo pallone in mano all'Italia di Massimo Brunello) solo per l’intercessione del Patrono che pure ha applaudito le galoppate in meta della rivelazione Marco Scalabrin.



INFERMERIA

E magari oggi si ripetesse una partita così, quando invece tutto nel gelo piovigginoso di Dublino annuncia una durissima legnata per la truppa del neo ct Gonzalo Quesada che ha pagato a caro prezzo il dignitoso ko di misura contro l’Inghilterra. Contro la seconda squadra al mondo, campione in carica del Sei Nazioni con tanto di Grand Slam, devastante in Francia nel primo turno e dal campionario infinito di “ball carrier” (i giocatori grandi e grossi che avanzano con la palla fra le braccia), l’Italia si presenza senza i suoi interpreti migliori di questo ruolo. Ovvero Seb Negri e Lorenzo Cannone, già in infermeria dopo la prima giornata. Problemi anche nel gioco al piede e dalla piazzola: Tommy Allan alla fine ha recuperato, ma parte dalla panchina. Quesada resta ottimista e lancia i 23enni del Treviso Manuel Zuliani e Alessandro Izekor, poi richiama il mediano di mischia italo-gallese Varney, più affidabile nei calci di Garbisi jr. La regia resta affidata a Paolo Garbisi, mentre “dietro” è una gioia vedere il ritorno di Ange Capuozzo, con la speranza che il pack riesca a procurargli qualche pallone tra un placcaggio e l’altro.

Pronostico mai così impietoso

Ci si potrebbe ora addentrare in qualche raffinata questione tecnica, ma poi ne passa la voglia quando leggi il distillato dei pronostici degli allibratori che ci assegna una batosta con almeno 24 punti di scarto. E non è nemmeno male: qui nel maestoso e metallico Aviva (ma era molto più affascinante il traballante Lansdowne Road di mattoni e legno) gli azzurri non hanno mai vinto nel Sei Nazioni e negli ultimi 5 confronti diretti gli irlandesi ci hanno mazzolato con almeno 7 mete a partita. Di più: la vittoria azzurra è pagata da 12 a 41 volte e quest’ultima quota è davvero record di tutti i tempi. A Dublino, per dirla tutta, la media dei risultati dal 2000 è di 40 a 12 e il dolce ricordo dell’unica vittoria azzurra nel Torneo se l’è portato via il vento che spazza il canale di San Giorgio perché risale al preistorico 2013 a Roma.

Ecco, non è contro l’Irlanda che potremo mostrare qualche velleità.

Ma perché i verdi sono così forti nel rugby? Perché sono i migliori d’Europa pur pescando solo fra i 7 milioni di abitanti dell’isola (nel rugby c’è un’unica nazionale)?



NIENTE CALCIO

Perché questa squadra, vertice di una base di oltre 200mila praticanti (80mila per l’Italia), non ha proprio alcuna concorrenza: niente basket, volley e pallamano e - udite udite - nessun campionato di calcio professionistico. Il cricket si gioca in estate e gli sport gaelici, seguitissimi, rappresentano un mondo a parte. In più il rugby rastrella talenti tra la classe operaia e tra l’upper class, che si educa in scuole prestigiose in cui la palla ovale è materia di studio. Ergo, tutti i ragazzi, e ora anche le ragazze, con buone doti fisiche giocano a rugby. Con tante risorse è poi agevole naturalizzare fior di campioni neozelandesi e sudafricani.

«Fa niente se il pronostico è così ostile - dice il ct Quesada - Grande rispetto, ma nessuna paura: sono convinto che questi azzurri, con il carattere che hanno dimostrato, potranno costruire qualcosa di buono e compiere altri progressi nel nostro cammino appena iniziato».

La Francia risorge, ma solo grazie a un errore del Tmo

La Francia, prossima rivale dell’ Italia, torna alla vittoria dopo il clamoroso ko a Marsiglia: a Murrayfield finisce 16-20, ma la Scozia ha diritto di sentirsi derubata perché a tempo scaduto Skinner, sotto un groviglio laocoontico di quintalate di giocatori, è riuscito a schiacciare in meta, ma, nonostante le chiare immagini, il Tmo (l'addetto alla moviola) irlandese MacNiece non ha voluto smentire l’incerto arbitro aussie Berry. Il dialogo fra i due, ascoltabile dai giornalisti e anche dal pubblico grazie a radioline, che solo in Italia non vengono - chissà perché - vendute, finisce per diventare surreale perché l'arbitro chiede se ci sono motivi per contrastare la sua decisione in campo ("Non è meta") e il Tmo, viste e riviste le numerose inquadrature, inizialmente gliene fornisce tanto che Perry dice ("Allora cambio idea"). Il pallone effettivamente dopo aver incocciato in un polpaccio francese finisce per toccare il suolo. Epperò MacNiece se ne esce, dopo minuti e minuti di replay, con un "Aspetta, devo rivedere ancora le immagini. Ecco, no, non vedo immagini certe sul toccato a terra". E l'arbitro conferma la sua decisione sul campo. da ricordare che le stesse immagini le vede anche il pubblico dello stadio e quello a casa. L'impressione è che il pallone sia stato schiacciato a terra. Furibondo l'allenatore scozzese Townsend, perché in effetti se l'uso della tecnologia riserva queste contraddizioni si dà ragione a chi ne rifiutava l'uso. Townsend e i suoi giocatori devono tuttavia fare mea culpa perché più volte hanno avuto il colpo del ko in canna contro una Francia ancora molto macchinosa, invece gli highlanders sono riusciti persino a incassare una meta dai francesi ridotti in 13.

Paolo Ricci Bitti

Le formazioni e la tv



Oggi alle 16 a Dublino Irlanda-Italia

(SkySport, SkyGo, Now,Tv8)



Italia: Capuozzo; Pani, Brex, Menoncello, Ioane; P.Garbisi, Varney; Lamaro (cap.), Zuliani, Izekor; N. Cannone, Ruzza; Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. A disp. Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Zambonin, Vintcent, Page-Relo, Allan, Mori.

All. Quesada

Irlanda: Keenan – Nash, Henshaw, McCloskey, Lowe – Crowley, Casey – Conan, Doris, Baird – Ryan, McCarthy – Bealham, Sheehan, Porter. A disposizione: Kelleher, Loughman, O’Toole, Henderson, Van der Flier, Gibson-Park, Byrne, Larmour.

All. Farrell

Arbitro: Pearce (Inghilterra)

TMO: Gauzins (Francia)

Il programma e la classifica



Ieri Scozia-Francia 16-20; Inghilterra-Galles 16-14.

Classifica: Inghilterra 8; Irlanda* e Scozia 5; Francia 4; Galles 3; Italia* 1. Una partita in meno

Prossimo turno: 24 febbraio alle 15.15 Irlanda-Galles, alle 17.45 Scozia-Inghilterra; 25 febbraio alle 16 Francia-Italia a Lille