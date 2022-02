Prima medaglia azzurra in Cina, fantastica Lollobrigida: la pronipote di Gina argento nel pattinaggio di velocità

“Questo argento è un capolavoro, vale come un oro”. Queste le prime parole di Francesca Lollobrigida che entra nella storia di queste Olimpiadi invernali di Pechino 2022 come primo membro della spedizione azzurra a salire sul podio. L’azzurra ha conquistato infatti il secondo posto nel pattinaggio su ghiaccio di velocità (che si differenzia dallo short track per la pista lunga), nella specialità dei 3 mila metri.



LA BIOGRAFIA

Nata a Frascati, cresciuta a Roma (è pronipote della grande “Lollo”, Gina Lollobrigida, attrice famosissima negli anni Cinquanta e Sessanta e una delle più conosciute del secolo scorso), si è prima dedicata al pattinaggio a rotelle, vincendo diversi titoli mondiali. Dopo i Giochi invernali di Torino 2006 è il padre a convincerla a cimentarsi sul ghiaccio. Qui parte un’altra vita sportiva, la seconda. Pechino è la sua terza volta alle Olimpiadi invernali dopo le partecipazioni a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018. Come si legge nella scheda che le ha dedicato il Messaggero di Roma, Francesca è eccentrica nello stile (ama i capelli fluo), ha fatto il salto di qualità dopo il matrimonio - il marito Matteo le ha stabilità e serenità, lo dice lei per prima. Lunedì compirà 31 anni: probabilmente celebrerà il compleanno più bello della sua vita.

