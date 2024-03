Horner, il padre di Verstappen dietro la bufera? Le mail anonime e la guerra in Red Bull. «È amico della donna che lo accusa»

Chris Horner e la collega che lo ha accusato di molestie «sono ancora in contatto e lei voleva volare in Bahrain per sostenere la Red Bull nel corso della prima gara della stagione».

A rivelarlo è il The Sun che torna sullo scandalo che ha colpito questo inizio di stagione il paddock della Formula 1. La donna, anche per volere della stessa scuderia, è rimasta al lavoro presso il quartier generale della Red Bull a Milton Keynes, in Gran Bretagna. Il team non voleva alimentare ulteriori tensioni all'interno del box per mantenere alta la concentrazione sulla pista dove Verstappen è riuscito a portare a casa la vittoria. Ma dopo l'archiviazione del caso annunciata al termine dell'indagine indipendente, la bolla è scoppiata di nuovo con la diffusione degli screenshot chat tra i due tramite una mail anonima. E secondo alcune indiscrezioni la "gola profonda" sarebbe Jos Verstappen, padre del pilota campione del mondo. Se fosse confermato si aprirebbe uno scenario di guerra all'interno del team.

Jos Verstappen "gola profonda"?

Jos Verstrappen, padre e mentore di Max, viene definito la "nemesi" di Horner, e nei giorni scorsi ha dichiarato ad un intervistatore che la situazione potrebbe «esplodere» se Horner rimanesse al timone della Red Bull. «C'è tensione qui mentre lui rimane in posizione. La squadra rischia di essere distrutta», ha detto Jos. «Le cose non possono andare avanti così. Esploderà. Fa la parte della vittima, quando è lui a causare i problemi». In un'intervista separata, Jos ha insistito: «La situazione non è buona per la squadra e sta allontanando le persone». Nel corso dell'ultimo weekend Horner è stato fotografato in Bahrein nel mezzo di una accesissima discussione proprio con Jos Verstappen. Jos, dicono le fonti, sembra che sia molto amico della collega che ha mosso le accuse di molestie nei confronti del team principal della Red Bull. Si dice che i due siano stati visti su uno yacht ad Abu Dhabi nel novembre 2021, celebrando la vittoria della di Max di in un Gran Premio. Il padre del due volte campione del mondo ha negato di essere lui il responsabile dell'invio della mail, ma secondo quanto riporta il Daily Mail in molti credono che sia lui il mandante della missiva anonima che ha invaso il circus della Formula 1.

Horner, il padre di Verstappen all'attacco: «Sta facendo la vittima. Messaggi? Io non c'entro niente»

Il dossier

Nuove accuse - contenute all'interno di un dossier di 19 pagine, pubblicato online, che rivela anche il nome della sua principale accusatrice - rischiano infatti di abbattersi come una nuova tempesta sul team principal della Red Bull. Nonostante solo mercoledì scorso sia stato prosciolto dalle accuse di «comportamento coercitivo» verso una collega di scuderia, non sembra esserci pace per il marito dell'ex Spice Girls, Geri Halliwell. Tutti gli sforzi di Horner per superare indenne lo scandalo che ha riempito le pagine dei tabloid di Sua maestà nelle ultime settimane sembrano essere stati vanificati dalla pubblicazione di un'indagine sul suo caso, condotta dalla rivista specializzata BusinessF1 Magazine.

Horner con la moglie Geri Halliwell mano nella mano in Bahrain: sorrisi dopo gli screenshot delle chat (ma si temono altri messaggi)

La nuova inchiesta

Una lunga e dettagliata inchiesta giornalistica contenente nuove accuse contro Horner, nella quale non solo è stato rivelato il nome della sua principale accusatrice, ma anche messa in luce la lotta per il potere ai vertici della Red Bull. Fonti vicine a Horner - scrive oggi il quotidiano britannico Times - hanno liquidato il pezzo come «pieno di inesattezze», ma sono molti gli osservatori che ritengono l'articolo altamente rischioso per il futuro del manager inglese. Il direttore del sito specializzato, Tom Rubython, difendendo il lavoro della sua redazione, ha ammesso di non aver concesso il diritto di replica alla Red Bull prima della pubblicazione dell'indagine. «Non l'ho fatto perché se avessi avvisato Horner prima dell'uscita, il suo team legale mi avrebbe sicuramente fermato con un'ingiunzione. Adesso viceversa sarà più difficile che accada, anche perché noi abbiamo una certa reputazione». E così anche il futuro di Max Verstappen appare incerto: le voci, ma solo quelle, si rincorrono e vorrebbero il campione del mondo lontano dalla scuderia austriaca e con un possibile approdo in Mercedes.

Geri Halliwell furiosa

Oltre al fronte legale, per Horner non sarà facile tenere in piedi il suo matrimonio con Geri Halliwell. L'arrivo dell'ex Spice Girls in Bahrain per dare supporto al marito, le foto mano nella mano e i sorrisi, non hanno allontanato le voci della sua rabbia per lo scandalo emerso. Geri sarebbe furiosa nei confronti del marito e avrebbe chiesto l'allontanamento della collega di Horner dal lavoro. «Il ruolo della donna prevede il contatto continuo con Christian e devono andare avanti con il lavoro quotidiano come se nulla fosse successo - ha rivelato una fonte al The Sun - Lei voleva volare in Bahrein per lavoro, ma questo avrebbe creato un circo che nessuno vuole e che non farebbe bene a nessuno. Tutti alla Red Bull e nel resto del mondo della F1 conoscono l’identità della donna al centro di tutto questo». Ed è per questo che la moglie la vorrebbe «fuori dai giochi».