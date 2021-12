La battaglia finale: Hamilton e Verstappen comandano il 3° turno libero di Yas Marina e sono divisi da 2 decimi

Ci sono nuovamente loro due là davanti. Lewis Hamilton è stato il protagonista assoluto del terzo turno di prove libere di Yas Marina, concluso al comando in 1'23"274. Max Verstappen si è piazzato secondo con la Red Bull-Honda a 214 millesimi, ma per arrivare a segnare questo tempo ha faticato non poco. In difficoltà nella curva 6, troppo sottosterzo, poi l'alettone posteriore cambiato un paio di volte. Alla fine, però, l'olandese ha trovato il giro giusto ed è a un soffio da Hamilton. Dietro di loro, i rispettivi compagni di squadra con Valtteri Bottas terzo, ma a ben 751 millesimi da Hamilton, e Sergio Perez quarto a 6 decimi da Verstappen. Devono fare sicuramente di più se vorranno dare loro un concreto aiuto in qualifica.



Bello spunto nel finale di Lando Norris, quinto con la McLaren-Mercedes e vicinissimo alle prestazioni di Bottas e Perez. Continua a stupire Yuki Tsunoda, nuovamente davanti a Pierre Gasly in casa Alpha Tauri: sono rispettivamente sesto e settimo. La Ferrari continua a navigare in ottava posizione, questa volta con Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è decimo. Ma va detto questa volta che entrambi hanno segnato il tempo con gomme medie e non con le soft come gli altri che li precedono. Pirelli medie anche per Daniel Ricciardo, nono con la McLaren. L'Alpine-Renault, grande protagonista venerdì, ha scelto di spiccare i migliori tempi con le gomme medie e così Esteban Ocon è 12esimo mentre Fernando Alonso ha concluso 15esimo. Fatica la Aston Martin-Mercedes, 11esima con Lance Stroll e 16esima con Sebastian Vettel. Antonio Giovinazzi è 14esimo appena dietro al compagno in Alfa Romeo Kimi Raikkonen.



Da segnalare che Hamilton, uscendo dalla corsia box posizionata in piena traiettoria della curva 2 (ma considerando le modifiche fatte al circuito, non si poteva migliorare anche questo aspetto?), è andato ad ostacolare Nikita Mazepin che stava procedendo ad alta velocità. Il russo si era ritrovato in un momento imbarazzante con Hamilton pure a Jeddah. Vedremo se i commissari sportivi decideranno di intervenire in qualche modo nei confronti del pilota Mercedes.



Sabato 11 dicembre 2021, libere 3



1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'23"274 - 23 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'23"488 - 23

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'24"025 - 21

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"047 - 21

5 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'24"106 - 17

6 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"223 - 22

7 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'24"251 - 22

8 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"595 - 20

9 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'24"733 - 16

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"758 - 21

11 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"821 - 22

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"834 - 18

13 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"037 - 23

14 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'25"048 - 18

15 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'25"094 - 19

16 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"115 - 25

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'25"220 - 22

18 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'25"322 - 19

19 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'25"340 - 18

20 - Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) - 1'26"332 - 19