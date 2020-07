Inizia malissimo il mondiale di Formula 1 per la Ferrari. Il tedesco Sebastian Vettel non riesce a qualificarsi per la Q3 (prime dieci posizioni) e domani partirà dunque in undicesima posizione. Non accadeva da sei anni la Ferrari non si qualificasse per l'ultima tornata di prove cronometrate.

Ultimo aggiornamento: 16:13

