Ferrari elettrica, il primo modello nel 2025. Tre nuovi modelli quest'anno, progressi nella ricerca del nuovo ceo

MARANELLO - La prima Ferrari tutta elettrica arriverà nel 2025. John Elkann, presidente e amministratore delegato della casa di Maranello, lo annuncia agli azionisti durante l'assemblea che approva il bilancio 2020 e la distribuzione di dividendi pari a circa 160 milioni di euro "Siamo molto entusiasti. Potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado di concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato", dice agli azionisti.

A Piazza Affari il titolo sale dell'1,26%. Elkann conferma che quest'anno saranno lanciati, in modalità digitale, tre nuovi modelli: la Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata. "Questo significa che oggi abbiamo la gamma di prodotti più bella, innovativa e ampia di tutta la nostra storia", sottolinea, mentre va avanti la ricerca del successore di Louis Camilleri. "Abbiamo istituito un comitato di ricerca per identificare il nuovo ceo, una figura con le competenze giuste per guidarci in questo decennio.Stiamo facendo buoni progressi nella creazione di una short list di candidati molto forti che hanno tutte le qualità, in particolare le capacità tecnologiche, per guidare la società", spiega Elkann che attualmente ricopre anche l'incarico di amministratore delegato della casa di Maranello.

Il nuovo ceo ci sarà al Capital Markets Day nel 2022, "anno importante per i lanci di nuove vetture e del Purosangue in particolare, qualcosa di davvero speciale". Intanto si profilano "nuove opportunità" per il marchio Ferrari, pronto a espandersi a 360 gradi nel settore del lusso. "A metà giugno lanceremo la nostra prima collezione luxury uomo e donna interamente ideata e progettata da Ferrari che sarà distribuita attraverso una rete completamente nuova di flagship store, oltre che online. La collezione racconterà i valori distintivi di Ferrari: artigianalità, eleganza e innovazione", spiega Elkann che ricorda l'impegno "a diventare pienamente carbon-neutral, attraverso azioni dirette e indirette entro il decennio".