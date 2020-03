Un leone con la faccia d’angelo. L’uomo nuovo della stagione scorsa, iniziata da poco più che esordiente e conclusa come re delle pole e come primo ferrarista in classifica davanti al compagno di squadra e 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel. Durante l’inverno Charles Leclerc ha ricevuto la consacrazione: Maranello ha puntato su di lui a lungo termine rinnovandogli il contratto fino al 2024. Una situazione ideale per sentire la fiducia e abbassare la pressione che peraltro ha dimostrato di gestire alla... Ultimo aggiornamento: 09:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA