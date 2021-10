Briatore torna in Formula 1? Il video postato su Instagram spazza via i dubbi

Flavio Briatore ha postato un brevissimo video sul suo profilo Instagram assieme al presidente e ad della Formula 1, Stefano Domenicali. Tanto è bastato per rafforzare l'ipotesi di un possibile ritorno dell'ex manager di Benetton e Renault nel mondo della F1. Nel video, Briatore è introdotto da un sorridente Domenicale con queste parole: «Ci sarà tanto divertimento per la prossima stagione, restate sintonizzati» -, e mostrando la 'v' di vittoria annuncia «nuova energia, nuova forza, nuovo divertimento». «Sta per cominciare un nuovo capitolo per la Formula 1 - si legge in un messaggio di Briatore postato sotto il video -: vi porteremo tutte le emozioni, l'intrattenimento, il divertimento e l'energia che questo fantastico sport merita».

