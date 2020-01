Livorno rimontato: 4-4 con l'Entella. Solo pari del Venezia a Cremona

Il girone di ritorno di serie B inizia con il riscatto delle piccole sulle grandi. Sfuma allo scadere il successo del Livorno, non è ancora la prima volta per Paolo Tramezzani, al debutto da tecnico in Italia, proverà a restare in corsa per la salvezza. L’Entella aveva raggiunto il 3-3, lì l’arbitro espelle Settembrini dalla panchina. Poi segnano Marras e Pellizzer, il 4 a 4 al 96' fa davvero effetto.



Successo anche per Castori, altro subentrato, a Trapani, una volta di più evidenziamo la differenza di rendimento, sul medio periodo, fra un giovane, Francesco Baldini, e il 65enne che l’ha sostituito. Ad Ascoli è in bilico Paolo Zanetti, esordiente che aveva iniziato molto bene.

Vola la Juve Stabia, con un potenziale tecnico e fisico da playoff, Francesco Caserta può far meglio del 7° posto arrivato con Piero Braglia. Continua la crisi dell’Empoli, neanche Roberto Muzzi, esordiente, lo risolleva: aveva il potenziale migliore della cadetteria, dopo la salvezza che avrebbe meritato a scapito del Genoa, in A, a maggio; è alla 5^ sconfitta esterna in sequenza.



A Cremona ritorna in panchina Rastelli, Baroni non è stato capace di cambiare faccia alla stagione. Per il Venezia lo 0-0 è raro, la fase offensiva di Dionisi è da promozione, la difensiva da serie C, da dove peraltro arriva: allenava l’Imolese.



20^ giornata, risultati.



Cremonese-Venezia 0-0. Espulso il grigiorosso Clayton Dos Santos al 13’ del secondo tempo, doppia ammonizione, due falli su Aramu, il migliore. 2-5 il computo delle occasioni. Offline la prima sperimentazione del Var in B, con l'arbitro Marco Serra, sarà pronta per i playoff.



Livorno-Entella 4-4: partita show, 9’ Murilo (L), 21’ Braken (L), 42’ Rocca (L) rig., 47’ Schenetti rig (E); st 32’ Poli (E), 43’ De Luca (E) 46’ Marras (L), 51’ Pellizzer (E).



Juve Stabia-Empoli 1-0: 6’ Forte (a segno da 5 gare di fila, in cui sono arrivati 13 punti). Altre occasioni: 2-2.



Trapani-Ascoli 3-1: 6’ Pettinari (T), 32’ Morosini (A), st 21’ Pettinari (T), 36’ Luperini. Espulsi nella ripresa: al 7’ Grillo (A), trattenuta su Scamacca, era stato ammonito per il tackle su Gravillon; al 49’ Da Cruz (A) per fallaccio su Moscati.































