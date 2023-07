Van Der Sar in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale, la moglie colpita dallo stesso male nel 2009. Lui è testimonial per i disturbi neurologici

Nel dicembre 2009 Edwin Van der Sar aveva detto addio al calcio per stare vicino alla moglie che aveva subito un'emorragia cerebrale.

Dopo 14 anni l'ex portiere di Ajax, Juve e Manchester United è stato colpito dallo stesso male mentre si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia, ed è stato trasportato in elicottero in ospedale per l'immediato ricovero in terapia intensiva. Una notizia, diffusa dallo stesso Ajax. Il 30 maggio, l'ex calciatore aveva detto basta, lasciando il ruolo di direttore generale del mitico club olandese dopo undici anni: «Caro Ajax, sono finito. Ora ho bisogno di prendere le distanze, rilassarmi e fare altre cose».

L'ultimo post

Non più tardi di sei giorni fa su Instagram Edwin ha posato assieme alla moglie come testimonial: «Chiedo attenzione e comprensione per tutti coloro che devono convivere quotidianamente con l'impatto di un disturbo cerebrale e le sue conseguenze spesso invisibili». Nel dicembre del 2009 era toccato alla moglie Annamarie affrontare proprio un'emorragia cerebrale, riprendendosi lentamente ma in modo completo e diventando testimonial per un'associazione olandese che aiuta le persone che hanno vissuto lo stesso problema.

Il malore della moglie nel 2009

La moglie Annemarie van Kesteren fu colpita da un'emorragia cerebrale il 23 dicembre 2009. «Le condizioni di Annemarie van Kesteren - scriveva il Guardian - sono "molto gravi" dopo il collasso subito: da allora la donna è ricoverata in un ospedale di Manchester». Sposati dal maggio 2006 la coppia ha due figli, Joe e Lynn.

La carriera

Van der Sar è tornato ad Amsterdam nel 2012 prima come dirigente del marketing e poi, nel 2016, come direttore generale. La sua carriera è iniziata proprio all'Ajax, con cui vinse la sua prima Champions League nel 1994-95. Poi il passaggio alla Juventus, quello al Fulham e al Manchester United, con cui vince di nuovo la Coppa dei Campioni nella stagione 2007-08 e quattro Premier League prima di ritirarsi. Con la Nazionale olandese colleziona 130 presenze, tra cui quella nella semifinale degli Europei del 2000, quando Totti inaugurò per la prima volta il suo "cucchiaio".