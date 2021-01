Udinese-Atalanta, diretta dalle 15. Le formazioni ufficiali: fuori Ilicic e Gosens, c'è Muriel

Alle 15 alla Dacia Arena di Udine il recupero della partita rinviata per pioggia lo scorso 6 dicembre tra i padroni di casa dell'Udinese e l'Atalanta di Gasperini. I friulani sono in crisi e hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque gare, con Gotti in bilico prima di due match difficili come quella di oggi e quella del weekend contro l'Inter. I bergamaschi si sono fermati nell'ultimo turno contro il Genoa (0-0) e oggi cercano i tre punti che li porterebbero al terzo posto in classifica. Con una vittoria scavalcherebbero infatti in un colpo solo Roma, Juventus e Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini.

14:16

