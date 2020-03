Siviglia-Roma a rischio: la Spagna chiude i voli dall’Italia. Trattativa in corso con la Uefa

Momenti caldi a Trigoria per via della decisione della Spagna di chiudere tutti i voli diretti provenienti dall’Italia. Il provvedimento entrerà in vigore alla mezzanotte di oggi con decorrenza fino alla mezzanotte del 25 marzo. I giallorossi, che avrebbero raggiunto Siviglia con un volo charter, in questi minuti stanno chiedendo alla Uefa se ci saranno delle eccezioni per gli eventi internazionali. La squadra di Fonseca ha in programma di partire domani pomeriggio con partecipanti ridotti al minimo tra giocatori, allenatore staff e dirigenti. Nelle prossime ore sono attese novità.



Intanto, Francesco Ghirelli presidente della LegaPro al termine del consiglio federale straordinario per affrontare l’emergenza coronavirus ha rivelato: «È in corso una trattativa tra la Uefa e la Spagna sulla partita della Roma contro il Siviglia. Spero che si giochi». Una decisione che segue quella presa ieri dal Ministero della Salute Salvador Illa che nella conferenza stampa di ieri ha annunciato che Siviglia-Roma sarà giocata a porte chiuse.

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA