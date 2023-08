Simeone, infortunio choc per il figlio del Cholo: Giuliano in ospedale e amichevole annullata

Non è cominicata bene l'avventura di Giuliano Simeone all'Alaves.

Il figlio del Cholo, appena ceduto in prestito dall'Atletico Madrid, ha riportato un grave infortunio alla gamba durante l'amichevole disputata dal club spagnolo contro il Burgos a Briviesca.

Il giocatore, che pochi minuti prima aveva dimezzato lo svantaggio segnando il gol del 2-1, stava avanzando sulla fascia quando un avversario, José Matos, è intervenuto a forbice direttamente sulle caviglie del giocatore, che è rimasto a terra ed è stato trasportato in ambulanza direttamente in ospedale. La partita, che stava per concludersi, è stata annullata.

Diego Simeone with his son Giuliano Simeone in the hospital following his horrible injury yesterday. pic.twitter.com/V0UvRPsqyy — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 7, 2023

Oggi, dopo gli esami, è arrivata la diagnosi, comunicata direttamente dall'Alaves: frattura del perone e lussazione della caviglia. Il giovane attaccante è stato raggiunto in ospedale dal padre e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, con i tempi di recupero che sono stimati in sei-otto mesi. Non sono mancati i messaggi d'incoraggiamento per il giocatore, in primis dal suo club: «Buona fortuna Giuliano, siamo con te!».