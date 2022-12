Cristiano Ronaldo lascia il mondiale? Il giallo della minaccia e la smentita della Federazione

Cristiano Ronaldo avrebbe minacciato di lasciare il mondiale in Qatar. La notizia, diffusa dal quotidiano sportivo A Bola, riporta di un presunto colloquio "acceso" con il ct della nazionale portoghese Fernando Santos. La lite sarebbe avvenuta non appena il campione ex Juventus ha saputo che non sarebbe stato titolare contro la Svizzera, negli ottavi di finale.

Cristiano Ronaldo lascia il mondiale? La smentita della Federcalcio portoghese

La Federcalcio portoghese (FPF) ha smentito. “Una notizia diffusa questo mercoledì riporta che Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la nazionale durante una conversazione con l'allenatore Fernando Santos". La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la Nazionale durante lo stage in Qatar.

La federazione ha prosegutio indicando che Cristiano Ronaldo "costruisce ogni giorno un curriculum unico al servizio della Nazionale e del Paese, che va rispettato e che attesta l'indiscutibile grado di impegno in Nazionale. La squadra nazionale - giocatori, allenatori e struttura FPF - è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella costruzione di quella che il Paese vuole essere la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a un campionato del mondo".