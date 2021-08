Roma-Trabzonspor 1-0: Abraham ci prova ma trova solo il palo dentro l'area

Con un tiro dalla distanza nell'angolino basso di sinistra di Bryan Cristante, la Roma di José Mourinho sblocca il risultato all'Olimpico contro il Trabzonspor. Dopo un inizio più vivace dei turchi, che perdono Cornelius al quarto d'ora per infortunio, sono gli undici giallorossi quindi a passare in vantaggio, capovolgendo lo spartito della partita di playoff di Conference League. Sono, infatti, i capitolini a tenere in mano il pallino del match prima del duplice fischio dell'arbitro: Lorenzo Pellegrini due volte e poi Viña ci provano, ma non riescono a concretizzare e portare la squadra al doppio vantaggio prima dell'intervallo.

APPROFONDIMENTI CONFERENZA STAMPA Mourinho: «Se avessi tre Pellegrini giocherebbero tutti» IL PERSONAGGIO Roma, il riscatto di Zaniolo è colorato di azzurro CONFERENCE LEAGUE Roma-Trabzonspor, il ritorno dei playoff di Conference League

La diretta (aggiorna)

54' Abraham ci prova ma trova solo il palo da distanza ravvicinata

47' Ottima parata di Rui Patricio che salva il risultato per i giallorossi

43' L'asse Veretout-Viña non si concretizza. Giallorossi ancora in attacco

40' Ancora pericolosi i giallorossi su sviluppo di un calcio piazziato guadagnato dal neoacquisto Abraham

34' Pellegrini ancora in area ma non aggancia bene il pallone

26' I giallorossi ci provano ancora con Pellegrini, ma il tiro viene intercettato dal portiere dei turchi

20' Imprendibile il tiro di Cristante dalla distanza: giallorossi in vantaggio per 1-0

19' Incursione in area di Pellegrini, Cornelius out per i turchi

9' Ci prova l'ex Gervinho, ma la palla viene deviata in calcio d'angolo

1' Fischio d'inizio all'Olimpico per la partita di Conference League tra Roma e Trabzonspor, all'andata era finita 2-1 per i giallorossi

Roma-Trabzonspor, le formazioni ufficiali

Mourinho, tecnico della Roma, scenderà in campo con la formazione tipo con il neo acquisto Tammy Abraham, indisponibile nella gara di andata, al posto di Shomurodov al centro dell'attacco. L'uzbeko, a segno in Turchia, entrerà quindi a gara in corso.

Per quanto riguarda, invece, il Trabzonspor, il mister Avic ha preferito l'autore del gol del pareggio a Trebisonda, Cornelius a Djaniny dal primo minuto. Con lui, ci saranno anche l'ex Gervinho e Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar lé, Vitor Hugo, Trondsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.

Roma-Trabzonspor, dove vederla in tv e in diretta streaming

La gara tra Roma e Trabzonspor, in programma alle ore 19, sarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now e i profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso.