Roma-Sassuolo 2-1 El Shaarawy entra e segna al 91' Mourinho corre sotto la curva

SEGUI LA DIRETTA

2° TEMPO

91' - Vantaggio della Roma, grandissima rete di El Shaarawy

87' - Anche un palo a testa fra le due squadre: dopo quello di Abraham arriva infatti quello di Traorè, che sfiora il vantaggio con un fendente da venticinque metri.

78' - Contropiede fulmineo del Sassuolo, che lancia Boga solo contro Rui Patricio. Il portiere portoghese è bravo a distendersi e negare la gioia del gol al neroverde.

74' - Gran numero di Lorenzo Pellegrini, che salta due uomini ma sbaglia sul più bello, calciando alto sotto porta.

59' - Tammy Abraham spinge la palla sul palo sotto porta. Subito la reazione della Roma.

58' - Pareggio del Sassuolo. Djuricic spinge in rete un bellissimo assist di Berardi, dopo che lo stesso aveva saltando in grande stile un difensore della Roma.

55' - Gran parata di Rui Patricio, che non vede partire un tiro dalla distanza di Scamacca ma riesce a deviarlo all'ultimo in calcio d'angolo.

1° TEMPO

37' - Roma avanti con gol di Bryan Cristante, che sfrutta un bellissimo pallone messo in area da Lorenzo Pellegrini e porta in vantaggio i suoi.

13' - Arriva anche la prima occasione per il Sassuolo: buona ripartenza dei neroverdi, con Berardi che calcia dal limite dell'area a giro, ma Rui Patricio risponde presente.

1' - Subito pericoloso Tammy Abraham, il cui tiro-cross viene parato da Consigli.

Terza uscita stagionale per la Roma di Mourinho, che nel posticipo domenicale delle 20.45 affronterà il Sassuolo di Alessio Dionisi. I giallorossi arrivano all'incontro dopo un inizio sprint che è valso due vittorie nelle prime due gare disputate contro Fiorentina e Salernitana; gli emiliani hanno avuto una buona partenza, con la vittoria contro il Verona per 3 a 2 in trasferta, ma poi hanno faticato contro la Sampdoria, che li ha fermati sullo 0 a 0 al Mapei Stadium. La partita sarà diretta dal fischietto milanese Simone Sozza. Ecco le formazioni ufficiali .

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vinaa; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Josè Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspador. All. Alessio Dionisi

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, quindi sarà fruibile solo sul sito online del colosso britannico (su computer), o tramite l'applicazione sui device mobili (smartphone, tablet, ecc.).