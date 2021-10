Pogba, il messaggio alla Juve accende il mercato: «Parlo sempre con i miei ex compagni, a Torino sto bene»

Sarà stata l'aria di Torino, dove la sua Francia ha giocato (e vinto in rimonta 3-2) la semifinale di Nations League contro il Belgio. Ma a Paul Pogba forse un po' di nostalgia di Italia e di Juventus è venuta. E nel post partita lo ha fatto notare a tutti, accendendo i sogni dei tifosi bianconeri che dopo gli approcci mai portati a termine delle ultime sessioni di mercato, sognano di rivedere il francese allo Stadium. Proprio come ieri sera. «Parlo sempre con i miei ex compagni alla Juventus - ha detto - . Ma ora sono a Manchester, ho ancora un anno di contratto, poi vedremo. Ma a Torino sto bene».

APPROFONDIMENTI A TORINO Khaby Lame, maglia in regalo da Mbappé e battute con Pogba:... SPORT Nations League, Pogba torna nello stadio della Juventus NATIONS LEAGUE Belgio-Francia, le pagelle: Theo imprendibile. Mbappe meglio di Lukaku NATIONS LEAGUE Nations League, Theo Hernandez al 90' manda la Francia in finale:...

Nations League, Theo Hernandez al 90' manda la Francia in finale: ribaltato il Belgio

Pogba ha poi commentato la vittoria sul Belgio: «Abbiamo iniziato bene, poi ci siamo abbassati e abbiamo subito due gol, merito del Belgio che in contropiede è molto forte. Nel secondo tempo però è stata un'altra partita e sono contento della nostra prestazione. E ora siamo in finale con la Spagna». L'ultimo atto della Nations League si giocherà a Milano, a San Siro, dove gli juventini potranno guardarlo ancora un po' da vicino. Sognando di riabbracciarlo, magari la prossima estate.