Mourinho nuovo allenatore della Roma. L'annuncio ufficiale del club giallorosso. Lo Special One sui social: «Daje»

E' Mourinho il nuovo allenatore della Roma. Lo ha ufficializzato il club giallorosso con un cominicato. Il portoghese sostituirà Fonseca. L'annuncio è arrivato a poche ore dall'ufficializzazione dell'addio all'allenatore attuale ed ha spiazzato le previsioni, che davano Maurizio Sarri a un passo dalla panchina giallorossa.

APPROFONDIMENTI AS ROMA Mourinho nuovo allenatore della Roma LA BORSA José Mourinho nuovo allenatore della Roma: titoli in volo a... IL PROFILO Roma, Mourinho nuovo allenatore: lo Special One ha vinto 25 titoli in... AS ROMA Fonseca lascerà la Roma a fine stagione. Il tecnico:... SPORT Mourinho allenatore della Roma: «Mi ha convinto la passione dei...

IL COMUNICATO - «La Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22», il comunicato pubblicato dalla società dopo aver annunciato l’esonero di Paulo Fonseca al termina della stagione. L’allenatore portoghese è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024. «Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Rom. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club», hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin.



IL PROFILO E LE PAROLE DELL'ALLENATORE - José Mourinho, 58 anni, è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e vanta 25 titoli in carriera. Durante il suo cammino ha guidato Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham. «Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione - ha dichiarato Mourinho - Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!».

I SUCCESSI - Mourinho è uno dei tre allenatori che sono riusciti a vincere la Champions League con due squadre diverse, impresa che ha ripetuto anche in Europa League. Ha conquistato per tre volte la Premier League con il Chelsea e ha vinto i campionati nazionali in Italia, Spagna e Portogallo: «Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l’occasione per parlare con uno dei migliori allenatori di tutti i tempi, - ha dichiarato Tiago Pinto, General Manager dell’Area Sportiva . Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo. Possiede la conoscenza, l’esperienza e la leadership per competere a tutti i livelli. Siamo consapevoli di quanto, per poter costruire un progetto sportivo di successo, siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. Siamo decisamente convinti che José sarà l’allenatore perfetto per il nostro progetto, sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme, con la visione e l’ambizione di Dan e Ryan, costruiremo le fondamenta di una nuova AS Roma».

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021





Mourinho, lo Special One, reduce dall'esonero dal Tottenham, torna così in Italia dopo la fortunata esprienza alla guida dell'Inter condotta alla conquista del Triplete nel 2010.