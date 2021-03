Franco Acosta, morto ex attaccante del Villarreal: aveva 25 anni, era scomparso sabato

Mondo del calcio sotto choc per la scomparsa di Franco Acosta, uruguaiano classe 1996, ex giocatore del Villarreal nella Liga, trovato morto a due giorni dalla sua scomparsa. Acosta si trovava nel suo Paese, in Uruguay, e insieme al fratello aveva cercato di attraversare a nuoto un torrente vicino a Canenoles. Il fratello ne aveva denunciato la scomparsa sabato: dopo due giorni di ricerche le autorità locali hanno trovato il suo corpo.

Un dramma che ha sconvolto amici ed ex compagni di squadra: proprio il Villarreal, una delle due squadre in cui Acosta ha giocato in Spagna (l’altra è il Racing Santander), gli ha dedicato un post sui canali social ufficiali. «Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita, ti ricorderemo per sempre», le parole del club del sottomarino giallo. Nato il 5 marzo del 1996, Acosta aveva appena compiuto 25 anni: dopo tre stagioni tra Villarreal e Racing, era tornato in patria nell’Atenas, club della Serie B uruguaiana.

Profundamente consternados y abatidos por tu pérdida. Siempre te recordaremos, Franco. DEP pic.twitter.com/vpnYUBrv2D — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 8, 2021

