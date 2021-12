Diretta Atalanta-Villarreal dalle 19: probabili formazioni e dove vederla

Intanto c'è una notizia: Atalanta e Villarreal, in ogni caso, dopo il pareggio di ieri dello Young Boys, continueranno il proprio cammino europeo. Ma bisogna capire in quale manifestazione. Cercheranno di giocare oggi le due squadre dopo il rinvio di ieri sera per neve che ha fatto slittare la gara. Meglio per tutti, soprattutto per la Dea, che avendo un solo risultato a disposizione, deve creare gioco. E con quel campo sarebbe stato difficile. Si parte alle 19. Si spera.

Atalanta-Villarreal, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli, Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan; Moreno, Moi Gomez, Parejo, Capoue; G. Moerno. Danjuma. All.: Emery.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Villarreal, in programma oggi, giovedì 9 dicembre alle 19, sarà possibile seguirla in esclusiva assoluta su Amazon Prime, che si èassicurata una partita a settimana della Champions League. Il commento è affidato a Sandro Piccinini. Quello tecnico, invece, a Massimo Ambrosini.