Milan, accordo per Reijnders: arriva dall'Az Alkmaar per 20 milioni

Missione compiuta.

Reijnders al Milan, c'è l'accordo

Il Milan ha chiuso per Reijnders con l’Az Alkmaar: al club olandese andranno 20 milioni di euro più bonus. Il centrocampista ha deciso di rinunciare ai circa tre milioni che avrebbe dovuto avere dall’Az e questa mossa è stata decisiva.

Le visite mediche sono programmate per l’inizio della prossima settimana, prima che il Milan vada in tournée. Per Reijnders è pronto un contratto da circa 1,7 milioni a stagione, più un premio alla firma. Stefano Pioli può ritenersi soddisfatto: Reijnders arriva al Milan dopo una stagione da 54 presenze (su 54, non ne ha saltata una di partita), sette gol e 12 assist. Ed è stato protagonista nella Conference League trascinando la squadra fino in semifinale e impressionando anche contro la Lazio agli ottavi.

Chi è

È figlio d’arte - suo padre è stato un calciatore, giocava da attaccante - e adesso è pronto a vestire la maglia rossonera. Ma non finisce qui. Perché il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un altro centrocampista, Musah del Valencia, e un vice Giroud (Taremi e Morata i due nomi). Senza dimenticare l’esterno destro: Chuckwueze (essendo extracomunitario esclude Kamada e Taremi) e Isaksen gli obiettivi. Senza dimenticare Danjuma e Johan Bakayoko del Psv.