Milan, Ibrahimovic e Duarte ancora positivi: derby a rischio

Se l'Inter è in pensiero per la positività al coronavirus di Bastoni e Skriniar, il Milan non può di certo sorridere. Ibrahimovic e Duarte sono ancora positivi al Covid, dopo il tampone effettuato questa mattina. Attualmente in isolamento domiciliare dal 24 settembre, lo svedese è asintomatico e resta in attesa della fatidica doppia negatività per poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni a Milanello. Così Zlatan è a rischio per il derby di sabato 17 ottobre a San Siro (ore 18) contro i nerazzurri di Antonio Conte. Il tecnico Stefano Pioli ha ancora speranze di riaverlo a disposizione in un match delicato, anche per difendere il primato in classifica con l'Atalanta. Per il resto, tutti i giocatori (non c'erano quelli convocati con le rispettive Nazionali) sono risultati negativi e quindi potranno allenarsi regolarmente nel pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 15:35

